Мининфраструктуры надеется на поддержку ЕС использования Украиной Дуная

Министерство инфраструктуры Украины надеется на поддержку Европейского Союза в вопросах использования Украиной реки Дунай.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил первый заместитель министра инфраструктуры Украины Константин ЕФИМЕНКО.

«Мы очень хотим, чтобы Евросоюз и Румыния понимали, что мы не можем не развивать Дунай, у нас там живет 350 тыс. человек и расположены три крупнейших порта. Для нас развитие Дуная это жизнеобразующая функция для жизни этих людей», - сказал он.

По словам К.ЕФИМЕНКО, в частности, Министерство инфраструктуры надеется, что Евросоюз убедит Румынию не препятствовать углублению Дуная для развития судоходства по реке.

Также К.ЕФИМЕНКО сообщил, что Министерство инфраструктуры надеется на поддержку России в вопросах создания автомобильной трасы Рени-Баку.

«Мы развиваем трассу Рени-Одесса-Николаев-Херсон-Мелитополь-Мариуполь и просим Россию развить ее до Баку», - сказал он.