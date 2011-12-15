Вагонного парка хватает, проблем с перевозкой грузов не будет - Мининфраструктуры

Транспортная инфраструктура Украины способна обеспечить все грузовые перевозки украинских производителей

Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра инфраструктуры Украины Константин ЕФИМЕНКО, комментируя опасения некоторых отраслевых ассоциаций по поводу возможного дефицита грузовых вагонов, который может возникнуть 1 января 2012 года в связи с реорганизацией структуры грузовых перевозок, которую проводит «Укрзализныця».

«У нас хватает вагонного парка, никаких проблем с перевозкой грузов не будет», - сказал он.

К.ЕФИМЕНКО отметил, что с 2011 года действует программа «Украинский вагон». Кроме того, в составе «Укрзализныци» есть три вагоностроительных и вагоноремонтных завода (Дарницкий вагоноремонтный завод, «Укрспецвагон» и Стрыйский вагоноремонтный завод).

«Эти заводы, как мы планируем, в 2012 году выпустят 12 тысяч полувагонов», - сказал он.

Также К.ЕФИМЕНКО отметил, что "Укрзализныця" практически полностью удовлетворила потребности аграриев в обеспечении их вагонами для перевозки зерна. «Переживания аграриев, что они не справятся с перевозкой, не оправдались. "Укрзализныця", имея в вагонном парке 18 тыс. зерновозов, полностью обеспечивает потребности аграриев как внутри страны в сторону портов, так и на международных перевозках", - сказал К.ЕФИМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») создала госпредприятие «Украинский транспортно-логистический центр» (ГП УТЛЦ), которое намерено объединить всех украинских владельцев грузовых полувагонов под единым управлением.

Планируется, что УТЛЦ создаст общий пул, в который войдут вагоны существующих и новых операторских компаний, а также – подвижной состав частных операторов. Этот единый парк будет управляться из единого диспетчерского центра.