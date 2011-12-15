Концепцию развития внутренних водных путей Украины могут принять в январе

Министерство инфраструктуры рассчитывает на принятие в январе 2012 года концепции развития внутренних водных путей Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сегодня, 15 декабря, заявил первый заместитель министра инфраструктуры Константин ЕФИМЕНКО.

«Разработана программа развития внутренних водных путей, и мы рассчитываем, что уже в январе будет принята концепция развития», - сказал он.

По словам К.ЕФИМЕНКО, главным элементом этой программы будет являться развитие водного транспорта на Днепре. «Для Украины Днепр это 2,5 тысячи километров внутренних магистралей, по которым мы сегодня перевозим 7 млн. тонн грузов. Это на 20% больше, чем в 2010 году, но это далеко от уровня 1991 года, когда мы по Днепру ежегодно возили 60-65 млн. тонн грузов», - сказал он.

По словам К.ЕФИМЕНКО, в рамках этой программы планируется, в частности, провести на Днепре реконструкцию шлюзов и увеличить глубину равнопроходной осадки.

Также К.ЕФИМЕНКО сообщил, что для развития внутренних водных путей рассматривается вопрос повышения тарифов на перевозку некоторых видов грузов по железной дороге, «чтобы не разбивать дороги».

Он также добавил, что Министерство инфраструктуры надеется на скорейшее принятие закона о морских портах.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О морских портах Украины» 3 ноября с.г. На подпись Президенту Закон передан 15 ноября.