Новый терминал международного аэропорта «Киев» (Жуляны) будет открыт в начале апреля 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам директор ООО «Мастеравиа» Алексей ЯКОВЕЦ в ходе презентации нового терминала.

Он отметил, что строительство терминала стоимостью 370 млн. грн. было начато в мае 2011 года. Общая площадь терминала - 14 тыс. кв. м, пропускная способность - до 520 пассажиров в час.

В площадь терминала включаются, в частности, 4 ресторана, 5 баров, 3 магазина беспошлинной торговли, авиакассы, а также отдельный зал площадью 1500 кв. м для VIP-персон. Около терминала будет обустроен перрон, на котором смогут разместиться 14 самолетов типа Боинг-737 и Аэробус-320.

Строительство терминала ведется в рамках реконструкции международного аэропорта «Киев» (Жуляны), которая была начато в 2008 году. Финансирование реконструкции осуществляется из государственного бюджета (180 млн. грн.) и средств инвестора (370 млн. грн.), а также средств городского бюджета Киева (150-160 млн. грн.).

Программа реконструкции предусматривает также реконструкцию существующего терминала аэропорта, которая будет начата в 2012 году и на которую будет направлено 90 млн. грн. из средств, направляемых городским бюджетом.

В рамках реконструкции уже была осуществлена реконструкция взлетно-посадочной полосы.

Справка УНИАН. Аэропорт «Киев» (Жуляны) - аэропорт в городе Киеве, который расположен в 8 км от центра города. Занимает территорию площадью 265 га. Имеет одну взлетно-посадочную полосу длиной 2310 м и шириной 45 м.