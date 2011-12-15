Фраза «Спасибо жителям Донбасса» вошла в ТОП-5 событий года УАнета

Фраза «Спасибо жителям Донбасса» вошла в ТОП-5 событий года по запросам украинцев в Google.

Об этом сказано в ежегодном рейтинге Zeitgeist 2011, распространенном сегодня украинским представительством Google.

В то же время самым громким событием года глазами украинских пользователей поисковой системы Google стал суд над экс-премьером Юлией ТИМОШЕНКО. Вторым по популярности запросом в этой категории стала пенсионная реформа. Знаменитая речевка динамовских ultras по популярности запросов заняла 3-е место в рейтинге.

Далее в рейтинге разместились подробности рождения дочки у певицы Ани ЛОРАК, землетрясение в Японии, события в Ливии, конфликт между Романом ЛАНДИКОМ и Марией КОРШУНОВОЙ в луганском ресторане «Баккара», открытие НСК «Олимпийский», свадьба принца Великобритании УИЛЬЯМА, а также перевод времени.