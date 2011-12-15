Украина и Беларусь будут совместно развивать водный транспорт

Украина и Беларусь намерены совместно развивать водный транспорт.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ по завершении ХХ заседания Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, которое прошло сегодня в Киеве, сообщила УНИАН пресс-служба первого вице-премьера.

А. КЛЮЕВ отметил, что водный транспорт является более экологичным, а также дешевле в эксплуатации и имеет более низкие тарифы на перевозки, чем другие виды транспорта.

«Это дешевый, выгодный транспорт. Поэтому эту отрасль в сотрудничестве с белорусской стороной мы будем активно развивать. Сегодня оказана практическая помощь в решении вопроса организации водного сообщения между Республикой Беларусь и Украиной», - отметил вице-премьер. Он также добавил, что сегодня идет реконструкция гидротехнических сооружений бассейна реки Днепр.

Стороны договорились, что Украина, исходя из направлений и объемов грузоперевозок белорусской стороны с использованием украинских внутренних водных ресурсов, рассмотрит вопрос о необходимости создания пункта контроля в Киевском речном порту.