Железнодорожники на профсоюзном съезде обсудили вопросы соцзащиты работников отрасли

На VI съезде профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины, который состоялся в Киеве 15 декабря, был обсужден вопрос социальной защиты работников отрасли.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця».

Как отметил в своем выступлении председатель профсоюза Вадим ТКАЧОВ, одним из важных шагов в усилении социальных гарантий работников стало утверждение в 2011 году общим решением «Укрзализныци» и Совета профсоюза «Концепции целевой программы обеспечения работников и пенсионеров железнодорожного транспорта жильем до 2020 года».

Среди заданий на следующий период работы съезд определил сохранение существующих социальных льгот и гарантий, развитие жилищного строительства, сохранение отраслевой медицины, а также заведений физической культуры и спорта, улучшение материального стимулирования работников, разработка долгосрочной программы закрепления кадров в отрасли.

Совет профсоюза принял программу поддержки молодых членов профсоюза на 2012–2016 годы и решил объявить 2012 г. – годом молодежи в профсоюзе.

Также VI съезд профсоюза решил обратиться к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой о сохранении в подчинении Мининфраструктуры учебных заведений железнодорожного транспорта. По мнению делегатов, целесообразность функционирования единственной неразрывной системы «учебные заведения - производство» подтверждается опытом работы железных дорог не только Украины, но и Германии, Франции, Испании.

Делегаты VI съезда также решили послать Президенту Украины обращение относительно перенесения празднования Дня железнодорожника на первое воскресенье августа. В последнее время этот вопрос активно обсуждался в трудовых коллективах железных дорог.

В работе VI съезда профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины также приняли участие заместитель министра инфраструктуры Украины Владимир КОРНИЕНКО, генеральный директор «Укржелдортранса» Владимир КОЗАК и руководители шести железных дорог Украины.