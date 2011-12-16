Яхта «Скорпиус» с российско-украинским экипажем держит курс на Южный полюс

Яхта «Скорпиус» с российско-украинским экипажем на борту, осуществляющая поход к полюсам Земного шара, взяла курс на Южный полюс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в Севастополе первый заместитель председателя горгосадминистрации Сергей САВЕНКОВ, являющийся координатором похода.

«После вынужденной стояки в бразильском порту Рио-де-Жанейро яхта «Скорпиус» взяла курс на Ушуая (Аргентина – УНИАН), откуда после короткого отдыха и пополнения запасов моряки отправятся в море Росса, а затем к берегам Антарктиды», - сказал С.САВЕНКОВ.

По его словам, «заход «Скорпиус» в Рио-де-Жанейро был вынужденным: 9 ноября во время перехода через Атлантический океан на яхте порвался надвое один из парусов – генакер. Через четыре дня повреждения получил ещё один парус - генуя. После шторма возникли проблемы и с радаром. Поэтому экипаж принял решение зайти в бразильский порт для ремонта».

Как добавил С.САВЕНКОВ, во время сеанса связи с капитаном яхты Сергеем НИЗОВЦЕВЫМ выяснилось, что экипажу всё же удалось починить с помощью бразильских мастеров паруса, получить детали для ремонта радара, и после испытаний выйти в океан, взять курс на аргентинский Ушуая.

По его словам, яхта выбилась из графика перехода, поэтому сейчас экипаж пытается за счёт увеличения хода «вписаться» в график и сократит стоянку в Ушуая.

Как рассказал С.САВЕНКОВ, С.НИЗОВЦЕВ сообщил о том, «что хочет пронести российский и украинский флаги по мировому океану и водрузить их в Антарктиде, установить мировые рекорды». Поэтому, отметил С.САВЕНКОВ, горадминистрация «сопровождает эту яхту и надеется, что она благополучно завершит своё кругосветное плавание и вернётся в Севастополь».

Как сообщал УНИАН, в конце сентября из Севастополя в кругосветное полярное плавание под парусами отправилась яхта «Скорпиус» с российско-украинским экипажем на борту.

По словам капитана и владельца яхты россиянина С.НИЗОВЦЕВА, цель плавания – «совершить два полярных кругосветных плавания, вокруг Антарктики и вокруг Арктики, установить несколько рекордов. Кроме того, мы выполняем несколько научных задач».

Бюджет экспедиции составляет 2 млн.евро. Автономность плавания яхты - 2,5 тысячи морских миль, она оснащена современным оборудованием, в том числе спасательным.

Участники экспедиции планируют побывать у украинских полярников на станции «Академик Вернадский», везут им, частности, коньяк украинского производства.

Возвращение «Скорпиуса» в Севастополь запланировано на март 2013 года.