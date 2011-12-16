На российском судне «Спарта», терпящем бедствие у Антарктиды, находятся двое украинцев

Москва. На российском рыболовном судне «Спарта» (порт приписки Советская Гавань Хабаровского края), терпящем бедствие у берегов Антарктиды, находятся двое граждан Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом официальный представитель МИД России Александр ЛУКАШЕВИЧ сообщил на брифинге в Москве.

«По информации Посольства РФ в Новой Зеландии, 16 декабря в три часа по местному времени поступил сигнал бедствия с российского судна «Спарта», которое вело лов в море Росса в двух тысячах милях к юго-востоку от Новой Зеландии. Оно попало в ледовую ловушку и получило крен в 13 градусов», - сказал А.ЛУКАШЕВИЧ.

По его словам, в настоящее время экипаж из 32 человек: 15 россиян, двое украинцев и 15 индонезийцев откачивают поступающую внутрь судна воду. Часть членов экипажа высадилась на лед.

По словам А.ЛУКАШЕВИЧА, непосредственной угрозы жизни для команды нет.

Он подчеркнул, что координационно-спасательный центр Новой Зеландии устанавливает связь с другими судами, которые находятся в том районе, для оказания помощи «Спарте».