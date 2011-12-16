В столичном метро молодой человек попал под поезд. Остался жив

В столичном метро на Святошинсько-Броварской линии молодой человек попал под поезд.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского метрополитена, несчастный случай произошел на станции “Левобережная” сегодня около 10.00.

“На «Левобережной» снимали напряжение с путей. Молодой человек попал под поезд. Вытянули, вызвали «скорую помощь». Живой”, - сообщила руководитель пресс-службы метрополитена Надежда ШУМАК.

Из-за чрезвычайной ситуации было временно приостановлено движение поездов на указанной линии в направлении «Крещатика».

Напряжение сняли с путей в 10.18 и подали в 10.25, и с того момента движение было возобновлено.

Причины, по которым молодой человек попал под поезд, выясняются.