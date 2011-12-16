Группа UMH приобрела контрольный пакет i.ua

UMH group сконцентрировала 77,5% пакета акций ведущего украинского интернет-портала i.ua.

Об этом УНИАН сообщили в UMH group.

Согласно сообщению, благодаря приобретению контрольного пакета проекта, UMH повысит эффективность управления своим интернет-направлением и увеличит его долю в общей структуре выручки группы.

«В этом году после ряда сделок мы стали абсолютным лидером в украинском сегменте интернета. Приобретение операционного контроля над ведущим порталом i.ua позволит нам выстроить на базе нашего интернет-направления высокоэффективную генерирующую прибыль систему», - сказал президент UMH group Борис ЛОЖКИН.

«На сегодняшний день наша доля на рынке рекламы составляет около 30%. После приобретения i.ua и оптимизации интернет-направления мы планируем нарастить долю UMH group на рынке медийной интернет-рекламы до 40%», - отметил директор Bigmir-UMH Виталий ГОРДУЗ.

По словам директора портала i.ua Максима ХОМУТИНА, в 2012 году i.ua продолжит развитие существующих сервисов и создание новых разделов. Отдельное внимание будет уделено развитию социальных и мобильных сервисов. Также планируется открыть ряд контент-разделов с помощью медиа-ресурсов UMH group.

Справка УНИАН. UMH group — активно растущая мультимедиа группа в Восточной Европе, управляющая портфелем из более 50 брендов. С мая 2008 GDR компании котируются на Франкфуртской фондовой бирже.

Согласно панели Gemius, портал i.ua обладает посещаемостью более 2,9 млн. украинских интернет-пользователей в месяц.