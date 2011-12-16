Мужчина, который попал сегодня под поезд в киевском метро, погиб - МЧС

Мужчина, который попал сегодня под поезд в киевском метро, погиб.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

По их данным, сегодня в 10.18 на Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена на станции ”Левобережная” неизвестный гражданин прыгнул с платформы под поезд, который следовал на станцию ”Дарница”.

Увидев человека на рельсах, машинист начал экстренное торможение.

«Аварийная бригада Киевского метрополитена подняла погибшего с рельс», - говорится в сообщении МЧС.

Движение поездов через станцию „Левобережная” был возобновлено в 10.25.

Как сообщал УНИАН, ранее в пресс-службе метрополитета сказали, что мужчина, который попал под поезд на «Левобережной», остался живым.

“На «Левобережной» снимали напряжение с рельсов. Молодой человек попал под поезд. Вытащили, вызвали «скорую помощь». Живой”, - сказала руководитель пресс-службы метрополитена Надежда ШУМАК.