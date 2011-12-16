Начальником Ильичевского порта назначен Григорашенко

Начальником Ильичевского морского торгового порта (ИМТП) назначен Александр ГРИГОРАШЕНКО, который с 15 июня 2011 года исполнял обязанности начальника порта.

Как сообщили УНИАН в порту, соответствующий приказ был подписан вице-премьер-министром Украины — министром инфраструктуры Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ 13 декабря.

А. ГРИГОРАШЕНКО отметил, что порт будет развивать перевалку контейнеров.

«Мы вернем в порт и мировые контейнерные линии, и инвесторов, которые будут развивать это направление», - сказал он.

По информации А ГРИГОРАШЕНКО, инвестиций в модернизацию инфраструктуры ИМТП, с июня по ноябрь 2011 года составили почти 80 млн. грн, чистая прибыль порта — более 71,5 млн. грн.

В ноябре 2011 года порт «Южный» переработал 1, 153 млн. тонн грузов.

Справка УНИАН. Александр ГРИГОРАШЕНКО родился 5 февраля 1960 в с. Десантное Килийского района Одесской области. Окончил Одесский институт инженеров морского флота по специальности «эксплуатация водного транспорта, инженер по организации и управлению морским транспортом». Работал на руководящих должностях в Одесском МТП, МТП «Южный» и ГО «Укрморпорт».

ГП «Ильичевский морской торговый порт» – универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море с проектной мощностью свыше 30 млн. тонн грузов в год. Порт может перегружать наливные, навалочные и генеральные грузы. В порту 29 причалов, которые способны принимать суда с осадкой до 14 метров и грузоподъемностью до 100 тыс. тонн.