Донецкая железная дорога за 11 месяцев увеличила погрузку на 8%

Донецкая железная дорога (ДЖД) в январе-ноябре 2011 года увеличила погрузку на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 139,562 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили на ДЖД.

Сообщается, что, в частности, в ноябре 2011 года Донецкая железная дорога перевезла 13,121 млн. тонн, что на 7% больше, чем годом ранее, и составляет 38% от общих объемов грузоперевозки «Укрзализныци». В том числе каменного угля было погружено 7,226 млн. тонн, черные металлы - 1,294 млн. тонн, флюсы - 1,158 млн. тонн, кокс - 0,824 млн. тонн, нефтепродукты - 0,373 млн. тонн, строительные материалы - 0,399 млн. тонн.

Среднесуточная погрузка в ноябре составила 437 тыс. тонн.

Грузооборот Донецкой железной дороги в ноябре 2011 г. составил 3 660 млн. тонн/км - на 10,3% больше, чем в ноябре 2010 года.

Также сообщается, что в ноябре на ДЖД было выгружено 181,453 тыс. вагонов - на 2,9% больше, чем в ноябре 2010 года.

Средний вес грузового поезда брутто составил 3 288 тонн. Средняя техническая скорость составила 38,2 км/ч. Средний пробег локомотива составил 394 км в сутки.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

В 2010 году Донецкая железная дорога перевезла 142,36 млн. тонн грузов.