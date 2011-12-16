В столице принята программа "Киев информационный"

В столице утверждена программа "Киев информационный" с объемом финансирования 282,076 млн. грн. на период 2011-2015 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий документ был принят вчера на заседании сессии Киевсовета. Программу поддержали 85 из 108 зарегистрированных в сессионном зале депутатов.

Из указанной общей суммы, предусмотренной на реализацию Программы, 196,036 млн. грн., – это средства городского бюджета, а 86,038 млн. грн. - собственные поступления муниципальных СМИ.

Реализация Программы планируется в два этапа: первый – 2011-2012 годы, который нуждается в финансировании в объеме 112,194 млн. грн. (из которых 62,725 млн. грн. – в 2011 г.); второй этап – 2013-2015 годы с финансированием 169,882 млн. грн.

Городская целевая программа "Киев информационный" была разработана Управлениям прессы и информации КГГА.

Выступая перед депутатами Киевсовета, начальник Управления прессы и информации Оксана ЗБИТНЕВА сказала, что Программа предусматривает конструктивное сотрудничество столичной власти со средствами массовой информации.

"Очень часто тему информационного обеспечения граждан считают недостаточно важной, поэтому она не попадает в поле зрения депутатского корпуса органов местного самоуправления. Однако нехватка внимания к обеспечению одного из важнейших прав человека - права на информацию - приводит к тому, что мы фактически лишаем граждан возможности принимать участие в решении важных социальных проблем, в принятии решений по развитию города. Реализация программы позволит вывести вопрос информирования граждан о деятельности органов местной власти на новый уровень", - заверила О.ЗБИТНЕВА.

В целом Программа состоит из 4 разделов: электронные и печатные СМИ, издательское дело и официальный веб-портал Киевских городских властей. Первые два раздела - электронные и печатные СМИ - предусматривают, в первую очередь, поддержку коммунальных средств массовой информации, создание социально важных теле- и радиопрограмм для последующей трансляции теле-, радиоорганизациями разных форм собственности, обнародования оперативной информации о деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления, освещения официальных мероприятий.

Третий раздел - издательское дело - предусматривает печать книжной продукции отечественных авторов, освещение выполнения решений Киевсовета и распоряжений исполнительного органа КГГА.

Планируется обновить и официальную интернет-страницу городских властей. Это позволит оперативнее освещать информацию и общаться с жителями он-лайн.

Как сообщал УНИАН, вчера Киевсовет также поддержал проект решения «Об утверждении городской комплексной программы «Содействия местному самоуправлению и развитию гражданского общества в г. Киеве на 2012-2016 годы». На выполнение программы предусматривается расходовать 73,213 млн. грн.