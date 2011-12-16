12 стран предоставили 20,2 тыс. дополнительных разрешений украинским автоперевозчикам

12 зарубежных стран в 2011 году увеличили годовую квоту разрешений на международные перевозки для украинских автоперевозчиков на 20,16 тыс. разрешений.

Как сообщили УНИАН в Министерстве инфраструктуры, такие договоренности были достигнуты по результатам проведенных в 2011 году заседаний Смешанных комиссий по вопросам международных автомобильных перевозок.

В частности, Украина получила дополнительно от Турции - 4600 разрешений, Венгрии - 3000, Словакии - 2900, Финляндии - 2850, Чехии - 2000, Греции — 1060, Италии - 1300, Словении - 650, Сербии - 600, Латвии - 500, Македонии - 400, Азербайджана - 300 разрешений.