В Тернополе внедрят автоматизированную систему проезда и учета пассажиров в общественном транспорте.

Об этом говорится в соответствующей программе на 2012-2013 годы, принятой сегодня депутатами городского совета.

Как объяснил корреспонденту УНИАН начальник городского Управления транспорта Игорь МЕДЫНСКИЙ, сначала систему установят в троллейбусах города.

«С Министерством инфраструктуры Украины у нас есть договоренность, что Тернополь будет пилотным проектом по внедрению этой системы. Во-первых, она позволит вести точный учет платных пассажиров и пассажиров-льготников, и тогда государство будет компенсировать проезд льготников в полной мере, потому что сейчас субвенции на них являются заниженными. Во-вторых, существенно сократится штат КП «Тернопольгорэлектротранс», а соответственно, и расходы предприятия. Кроме этого, в час пик уже кондуктор не будет расталкивать пассажиров, чтобы всем продать билеты», – перечислил преимущества автоматизированной системы И.МЕДЫНСКИЙ.

По его данным, возле всех входов в троллейбусы будут размещены аппараты, которые будут считывать специальные карточки.

«Эти карточки будут выглядеть как банковские, будут продавать их в супермаркетах и магазинах, которые расположены на остановках общественного транспорта. Стоить они будут как стоимость определенного количества поездок. После того, как все деньги с карточки будут исчерпаны, человек сможет пополнить карточку через терминал так же, как пополняет мобильный телефон или банковскую карточку. При этом деньги за пополнение такой карточки терминалы не будут снимать», - заверил И.МЕДЫНСКИЙ.

Льготники, по его данным, такие карточки будут получать бесплатно в Управлении социальной защиты.

И.МЕДЫНСКИЙ также отметил, что у водителя в кабине будет табло, которое будет информировать, оплатили ли все пассажиры проезд.

«Если у кого-то закончатся деньги на карточке, и такой человек решит проехать бесплатно, на табло будет сигнал. После этого водитель будет вызывать службу оперативного контроля, а контролеры уже будут штрафовать нарушителей», – сказал И.МЕДЫНСКИЙ.

По его словам, оборудование такой системой троллейбусов города обойдется в 22,7 млн. грн. В 2012 году 6 млн. грн. из необходимых поступит из государственного бюджета, 3,5 млн. грн. предоставит КП «Тернопольгорэлектротранс», еще 3 млн. грн. планируется привлечь от инвесторов.

Кто именно будет поставлять электронную аппаратуру, по данным И.МЕДЫНСКОГО, определят после проведения тендера.

Реализовать проект в Тернополе запланировано до июля 2013 года.

Справка УНИАН. В Тернополе действует 8 троллейбусных маршрутов, ежедневно в рейсы в городе выходит 50 троллейбусов.