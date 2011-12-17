В Беларуси в ДТП травмированы шестеро граждан Украины
12:25, 17 декабря 2011Транспорт/Связь
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В Беларуси в результате ДТП с участием микроавтобусов травмы получили шестеро граждан Украины.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины со ссылкой на МЧС Беларуси, около 6.00 16 декабря в Ргачевском районе Гомельской области, на трассе Могилев-Гомель произошло столкновение двух микроавтобусов, один из которых украинский.
В результате ДТП 6 граждан Украины получили травмы разной степени тяжести, и были госпитализированы в районную больницу.
Ситуация находится на контроле Департамента консульской службы МИД Украины.
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