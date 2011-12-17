Симферопольский аэропорт создал авиакомпанию «Крымские зори»

Международный аэропорт «Симферополь» презентовал дочернее предприятие - авиакомпанию «Крымские зори». Структура взяла в лизинг два самолета «Сааб» у «Южных авиалиний» (Одесса).

Как передает корреспондент УНИАН, пока «Крымские зори» будут осуществлять рейсы из Симферополя в Донецк, Одессу, Харьков и Киев.

«(Минимальная стоимость билета) в Донецк, Одессу и Харьков - 1080 грн., в Киев будет чуть-чуть дороже, потому что лететь дальше», - сказал журналистам председатель наблюдательного совета аэропорт «Симферополь» Сергей ВАСЮТИН.

В планах - расширение авиасообщения: открытие рейсов в столицу Армении Ереван и два российских города: Краснодар и Ростов-на-Дону.

Вчера во второй половине дня крымская авиакомпания совершила первый авиарейс, на самолете Saab, который может принять на борт более 30 пассажиров, в Крым из Одессы прибыли 4 пассажира. «Ну, мы и этому рады, я думал: будет меньше», - признался С.ВАСЮТИН.

Со своей стороны председатель Республиканского комитета по транспорту и связи Николай ЧЕРЕВКОВ сообщил, что авиакомпания планирует взять в 2012 году в лизинг три «Боинга»: два - к лету и один - к осени.

Справка УНИАН. Аэропорт «Симферополь» создан в 1936 году, он располагает двумя взлетно-посадочными полосами и может принимать все типы пассажирских и грузовых воздушных судов.