Одесский морской порт в 2011 году принял 13 партий автомобилей

Одесский морской торговый порт в 2011 году принял 13 партий легковых автомобилей общим количеством 5 899 штук.

Как сообщает порт, до конца года возможен заход еще одного автомобилевоза.

13-й автомобилевоз - т/х SEA ANEMOS, специализированное судно для перевозки автомобилей (длина -106 м, флаг Панама), зашел в порт 16 декабря. Он доставил 580 легковых автомомбилей производства Hyundai Motor Company.

Справка УНИАН. Одесский порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположенный в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 м, осадкой до 11,5 м. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн. тонн сухих и 25 млн. тонн наливных грузов в год.

Ро-ро-терминал Одесского порта, через который осуществляются поставки автомобилей, был открыт 1 сентября 2009 года. В 2010 г через автосклад ГП «ОМТП» проследовало 10 партий легковых автомобилей общим числом 5120 штук.