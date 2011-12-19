ЮЖД возобновляет курсирование поезда Харьков-Херсон

Южная железная дорога с 23 декабря 2011 года возобновляет курсирование поезда № 375/376 Харьков-Херсон.

Как сообщает Министерство инфраструктуры, «курсирования поезда восстановлено из-за большой социальной значимости маршрута».

Поезд будет отправляться из Харькова ежедневно в 21.37, а прибывать в Херсон в 13.10. В обратном направлении поезд будет отправляться с 24 декабря ежедневно (кроме 01.01.2012) в 18.46, прибытие в Харьков — в 11.15.

Минифраструктуры сообщает, что поезд № 375/376 Харьков - Херсон был отменен с 8 ноября 2011 года в связи со значительной убыточностью. За 10 месяцев 2011 года убытки от поезда составили около 25 млн. грн.