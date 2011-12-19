Кабмин передал госпрограмму развития электротранспорта в ведение Мининфраструктуры

Правительство передало государственную программу развития городского электротранспорта на 2007-2015 годы из сферы управления Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в ведение Министерства инфраструктуры.

Это закреплено постановлением правительства №1291 от 14 декабря 2011 года о внесении изменений в некоторые акты Кабинета министров по вопросам оптимизации государственных целевых программ.

Справка УНИАН. Государственная программа развития городского электротранспорта на 2007-2015 годы ориентировочной стоимостью 4,763 млрд. грн. предусматривает, в частности, обновление парка трамвайных вагонов (1,884 млрд. грн.), троллейбусов (2,184 млрд. грн.), строительство и реконструкцию трамвайных линий (161,55 млн. грн.) и троллейбусных линий (503 млн. грн.). Программа предусматривает обновление в целом 942 единиц трамвайных вагонов и 3360 троллейбусов, строительство 107,69 км трамвайных линий и 503 км троллейбусных.

В марте 2011 года Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства инициировало передачу функций по курированию коммунального транспорта от Министерства ЖКХ к Министерству инфраструктуры.