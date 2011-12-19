Мининфраструктуры предлагает с 2016 года выдавать лицензии только крупным перевозчикам

Министерство инфраструктуры предлагает с 2016 года выдавать лицензию на перевозку пассажиров только перевозчикам, имеющим парк минимум из 10 транспортных средств, с 2018 года - из 15, а с 2020 года – из 20 автобусов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мининфраструктуры, такое предложение содержится в разработанном ведомством плане мероприятий по содействию укрупнению автомобильных пассажирских перевозок.

План предусматривает, что в 2012-2013 гг. для детенизации оборотных средств будет внедрено обязательное использование кассовых аппаратов на автобусах междугороднего и межобластного сообщения.

Кроме того, перевозчикам будет рекомендовано практиковать безналичную оплату за проезд на междугородных и межобластных автобусных маршрутах общего пользования.

Также планом предусматривается отмена утверждения в органах власти паспорта регулярного автобусного маршрута и внесение изменений в систему билетно-учетной документации — билет на проезд не будет иметь жесткой формы, а будет регламентировано только требования к реквизитам.

Кроме того, Мининфраструктуры разработает нормативно-правовой документ, регулирующий порядок открытия автобусного маршрута общего пользования, а также внесет изменения в программу подготовки водителей.

Также Мининфраструктуры планирует поощрять автомобильных перевозчиков к внедрению информационных технологий диспетчеризации, управления и расчетов.