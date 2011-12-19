«Альтком» завершил строительство перрона аэропорта «Донецк»

Группа «Альтком» в рамках реконструкции аэродромного комплекса КП «Международный аэропорт «Донецк» завершила строительство

перрона №2 площадью 120 тыс. кв. м, эксплуатация которого начнется с января 2012 года.

Как сообщили УНИАН в группе “Альтком”, на сегодня в аэропорту “Донецк” уже готовы 2,6 км магистральной рулежной дорожки (МРД), ведутся работы на перроне №1 площадью 160 тыс. кв. м, который примыкает к строящемуся терминалу аэропорта.

«На объекте работают 250 человек и 170 единиц техники. Остается завершить строительство перрона №1, построить 1,2 км МРД основного проезда, а также 5-ю, 4-ю и 3-ю рулежные дорожки», - отметил начальник СУ №6 ООО «Дорожное строительство «Альтком» Роман ПИВТОРАК.

Справка УНИАН. Новая взлетно-посадочная полоса международного аэропорта “Донецк” соответствует международным стандартам и способна принимать все виды самолетов, в частности «Аэробус-380» и «Боинг 747». Длинна ВПП составит 4 км, ширина – 75 м, толщина покрытия – 1 метр.

Финансово-промышленная группа «Альтком» создана в 2000 году. Учредителями группы являются Александр ТЕСЛЕНКО и Сергей ПАВЛИЧЕВ. Компания занимается добычей, изготовлением и переработкой строительного сырья и материалов, проектированием, промышленным и гражданским строительством, а также строительством автодорог. В группу входят предприятия «Альтком-Керам», «Альтком-Нерудпром», «Альтком-Стоун», «Альтком Инвест-строй», «Альтком-Трансмеханизация», «Альтцем» и «Дорожное строительство «Альтком».

Кроме реконструкции международного аэропорта «Донецк» ФПГ «Альтком» также ведет работы по реконструкции ВПП аэропорта «Львов».