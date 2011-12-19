«Богдан» выбрал «Автотормаркет» дистрибьютором легковых автомобилей в России

С 2012 года на территории Российской Федерации интересы бренда Bogdan, под которым корпорация «Богдан» предлагает легковые автомобили собственного производства, будет представлять компания «Автотормаркет».

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь корпорации «Богдан» Сергей КРАСУЛЯ.

По его словам, право эксклюзивной дистрибуции компании «Автотормаркет» было предоставлено на дилерской конференции, которую ПАО «АК «Богдан Моторс» провело в декабре на заводе по производству легковых автомобилей в Черкассах.

«Единственный дистрибьютор будет иметь возможность вести единую ценовую и сервисную политику во всех федеральных округах РФ», - сказал он.

С.КРАСУЛЯ отметил, что в следующем году на рынке России корпорация «Богдан» и «Автотормаркет» намерены открыть более чем 100 сертифицированных дилерских центров, которые будут заниматься не только продажей, но и гарантийным и сервисным обслуживанием легковых авто Bogdan.

Как считают в компании-дистрибьюторе, в следующем году доля автомобилей Bogdan на рынке РФ может быть увеличена вдвое - до 0,7%.

Также С.КРАСУЛЯ отметил, что еще одним нововведением для автомобилистов РФ станет увеличенный срок гарантии на новые легковые автомобили Bogdan от завода-производителя. На все новые авто гарантийный срок будет составлять 5 лет. Именно такой гарантийный срок «АвтоВАЗ» предоставляет на автомобили Lada Priora.

Напомним, корпорация «Богдан» экспортирует на рынок РФ легковые автомобили Bogdan с 2010 года.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

В июне 2008 года корпорация ввела в эксплуатацию завод по выпуску легковых автомобилей мощностью 120 тыс. авто в год, инвестировав в этот проект более 330 млн. долл.

В настоящее время корпорация выпускает легковые авто Lada и Hyundai, а также легковые авто под собственным брендом с использованием комплектующих ОАО «АвтоВАЗ» (Тольятти, РФ) и других мировых производителей.

Под брендом Bogdan по лицензии «АвтоВАЗа» выпускаются автомобили Bogdan 2110, Bogdan 2111, которые, также как и Bogdan 2310 pick-up, экспортируются в несколько стран СНГ, в том числе в Россию.