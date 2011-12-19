На Прикарпатье грузоперевозки выросли на 25%, пассажироперевозки - на 2%

Предприятия железнодорожного и автомобильного транспорта Ивано-Франковской области за январь-ноябрь 2011 года перевезли 7,0 млн. т грузов, что на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года; грузооборот составил 1975,1 млн. т/км, что больше на 11,5%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Ивано-Франковской области.

В частности, железнодорожным транспортом в январе-ноябре отправлено 4,1 млн. т грузов, что на 36,9% больше объемов соответствующего периода 2010 года. Грузооборот составил 824,1 млн. т/км, или на 23,1% больше.

Среди основных номенклатурных групп грузов выросло отправление нефти и нефтепродуктов - в 3,1 раза, зерна и продуктов помола – в 2,3 раза, лома черных металлов – на 20,8%, лесных грузов – на 16,0%, цемента – на 8,6%.

Автомобильным транспортом области (с учетом перевозок, осуществленных транспортом физических лиц-предпринимателей) в январе-ноябре заказчикам доставлено 2,9 млн. т грузов, или на 12,4% больше объемов января-ноября 2010 года. Грузооборот вырос на 4,4% и составил 1151,0 млн. т/км.

Авиационным транспортом за указанный период перевозки грузов не осуществлялись.

В то же время услугами автомобильного, железнодорожного и троллейбусного транспорта воспользовались 90,5 млн. пассажиров, что на 2,0% больше, чем в январе-ноябре 2010 года; выполнена пассажирская работа (без учета отправлений пассажиров железной дорогой) в объеме 1215,2 млн. пасс./км, или на 1,4% больше.

Железнодорожным транспортом в январе-ноябре отправлено 5,4 млн. пассажиров, или на 3,2% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Предприятиями автомобильного транспорта (с учетом перевозок транспортом физических лиц-предпринимателей) за январь-ноябрь перевезено 66,9 млн. пассажиров, что на 5,7% больше, чем за соответствующий период 2010 года, объем пассажирской работы составил 1116,6 млн. пасс./км, или на 7,0% больше. Транспортом физических лиц-предпринимателей перевезено 49,2 млн. пассажиров, что на 10,4% больше, чем за январь-ноябрь прошлого года.

Авиационным транспортом перевозки пассажиров не осуществлялись.

Услугами троллейбусного транспорта воспользовались 18,3 млн. пассажиров, что на 9,6% меньше, чем в январе-ноябре 2010 года.