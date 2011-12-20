В Измаиле Mercedes врезался в здание ж/д вокзала: погибли трое людей

В Измаиле Одесской области вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли трое людей. Как сообщает пресс-служба МЧС, авария произошла сегодня в 2.45. Водитель легкового автомобиля Mercedes допустил столкновение со зданием железнодорожного вокзала. На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Одесской области.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter