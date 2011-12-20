В Измаиле Mercedes врезался в здание ж/д вокзала: погибли трое людей

09:02, 20 декабря 2011
Транспорт/Связь
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В Измаиле Одесской области вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли трое людей.

Как сообщает пресс-служба МЧС, авария произошла сегодня в 2.45. Водитель легкового автомобиля Mercedes допустил столкновение со зданием железнодорожного вокзала.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Одесской области.

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