Ялта получила приз за лучшее проведение этапа кубка мира по авторалли

Президент Автомобильной федерации Украины Евгений ЧЕРВОНЕНКО передал властям Крыма кубок, который Ялта получила за лучшее проведение в этом году этапа кубка мира по авторалли Intercontinental Rally Challenge (IRC).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров Крыма.

По данным крымского правительства, соревнования «Прайм Ялта ралли» обошли самые именитые гонки мира – ралли «Монте-Карло», ралли «Тур де-Корс», ралли «Сан-Ремо», ралли «Кипра» и «Бару» и были отмечены кубком IRC.

«Мы обошли серьезных конкурентов, и наш этап кубка мира признан лучшим», – сказал первый заместитель председателя Совмина Крыма Павел БУРЛАКОВ.

«Украина вошла в число ведущих автомобильных стран мира, мы победили по многим показателям, в том числе по безопасности», - отметил Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Он также сообщил, что в 2012 году гонка «Прайм Ялта ралли» будет посвящена памяти бывшего председателя Совмина Крыма Василия Джарты, который умер в августе этого года.

Благодаря успешному проведению соревнований, Ялта завоевала право принять в 2012 году чемпионат Украины Switch on Ukraine и зрелищную раллийную серию Intercontinental Rally, которая будет транслироваться каналом «Евроспорт» 14 часов в режиме он-лайн в 135 странах мира с аудиторией 300 млн. зрителей.

«Чемпионат Switch on Ukraine состоит из 6 этапов, два из которых пройдут в Крыму. Это позволит развить событийный туризм и привлечь в Крым небывалое количество гостей со всего мира. Я уверен, что после Евро-2012 соревнования по ралли станут главным спортивным событием страны», – заявил Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Справка УНИАН. Гонки «Ялта ралли» проводятся в Крыму с 2005 года. Их инициатором является Е.ЧЕРВОНЕНКО.

В конце 2010 г. в календарь Intercontinental Rally Challenge на 2011 год были включены Prime Yalta Rally.

В соревнованиях в Ялте участвовали 87 экипажей из 21 страны. Победили гонщики из Финляндии Юхо ХЯННИНЕН и Микко МАРККУЛ, выступавшие на чешском автомобиле «Шкода».