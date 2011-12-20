Внесены изменения в законы относительно подсудности дел об аресте на морские суда

Верховная Рада Украины приняла закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения подсудности дел об аресте на морские суда».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 256 из 330 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом вносятся изменения в статью 16 Хозяйственного процессуального кодекса Украины. Изменениями предусмотрено, что “дела об аресте судна, который осуществляется для обеспечения морского требования, рассматриваются судом по местонахождению морского порта Украины, в котором находится судно, или порта регистрации судна”.

Статья 114 Гражданского процессуального кодекса Украины дополнена нормой о том, что дела об аресте судна, который осуществляется для обеспечения морского требования, рассматриваются судом по местонахождению морского порта Украины, в котором находится судно, или порта регистрации судна.