Новый аэропорт в Донецке начнет эксплуатироваться с летним расписанием

В Донецке новый международный аэропорт начнет эксплуатироваться с летним расписанием (в конце марта украинские авиакомпании переходят на летнее расписание – УНИАН).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

«Мы будем начинать его (новый аэропорт) эксплуатировать с летним расписанием...На сегодняшний день все тестовые вопросы будут отрабатываться в январе 2012 года – безопасность, в первую очередь, контроля – таможенного, пограничного, контроля багажа и т.д. Все эти тестовые вопросы начнутся в январе», - сказал мэр. И добавил, что «сегодня скомплектована передовая эксплуатационная группа, которая начнет производить прокрутку и наладку технологического оборудования и т.д., все это будет».

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО отметил, что завершение строительных работ не будет означать открытие аэропорта.

«Я не думаю, что 28 декабря произойдет открытие…. Торжественной церемонии не будет. Торжественная церемония будет тогда, когда массово пассажиры будут там. А для того, чтобы «птичку» поставить… Это наш менталитет, когда надо «птичку» поставить. «Птички» в этом году не будет», - заявил городской председатель, подчеркнув, что «аэропорт должен использоваться, а сегодня пока здания и объекты существующего аэропорта полностью удовлетворяют загрузку».

Как сообщал УНИАН, в донецком аэропорту 26 июля 2011 года была введена в эксплуатацию новая современная взлетно-посадочная полоса. Новый терминал международного аэропорта планируется построить к 28 декабря 2011 года. Для полетов авиакомпаний терминал намерены открыть в марте 2012 года.

Справка УНИАН. Проект реконструкции КП «Международный аэропорт «Донецк» предполагает строительство новой современной взлетно-посадочной полосы, аэродромно-диспетчерской вышки, перронов, а также строительство нового терминала и реконструкцию старого. Комплекс нового терминала будет оснащен эстакадой, многоуровневым паркингом и автостанцией.

Пропускная способность нового терминала – свыше 3 млн. пассажиров в год. Общая его площадь – 58 тыс. кв. м, площадь залов ожидания – 18 тыс. кв. м, площадь под коммерческие объекты – 10 тыс. кв. м.