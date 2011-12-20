Ответственность за нарушение правил движения ужесточат

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно ужесточения ответственности водителей транспортных средств за нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств» (№ 9028).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 268 из 323 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Предусмотрено, что не предоставление преимущества маршрутным транспортным средствам, в том числе нарушения правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств, а также нарушения правил остановки, стоянки, создающие препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения, влекут за собой наложение штрафа в размере от 30 до 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.