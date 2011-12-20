Столичные аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на ухудшение погоды

Аэропорты Киева, несмотря на ухудшение погодных условий, продолжают работу в штатном режиме.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь ГП «Международный аэропорт «Борисполь» Оксана ОЖИГОВА, аэропорт работает в обычном режиме, задержек и переносов рейсов нет.

«Мы работаем в обычном режиме», - сказала она.

Аэропорт «Киев» (Жуляны) также работает в штатном режиме и принимает и отправляет рейсы согласно расписанию.

«Для нас это не непогода. Погодные условия позволяют совершать полеты в соответствии с требованиями авиационной безопасности», - сказал УНИАН заместитель генерального директора аэропорта «Киев» (Жуляны) Олег ПЕТРОВСКИЙ.

При этом представители аэропортов отметили, что при сложившейся сегодня в Киеве погодной ситуации изменения в расписании полетов могут быть только в том случае, если будет меняться расписание в пунктах назначения.

Сегодня, 20 декабря в Киеве наблюдается ухудшение погодных условий, снижение температуры и мокрый снег.