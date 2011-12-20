Ответственность за нарушение правил движения ужесточат

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно ужесточения ответственности водителей транспортных средств за нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств» (№ 9028).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 268 из 323 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Предусмотрено, что не предоставление преимущества маршрутным транспортным средствам, в том числе нарушения правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств, а также нарушения правил остановки, стоянки, создающие препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения, влекут за собой наложение штрафа в размере от 30 до 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Также, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления административной ответственности за нарушение правил движения через железнодорожные переезды и перевозок пассажиров автомобильным транспортом» (№ 8747).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 238 из 327 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом планируется внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Вносятся изменения в статью 123 «Нарушение лицами, управляющими транспортными средствами, правил движения через железнодорожные переезды», которыми предусмотрено, что нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил движения через железнодорожный переезд, влечет за собой наложение штрафа в размере от 20 до 25 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Въезд на железнодорожный переезд лицом, управляющим транспортным средством, в случаях, когда движение через переезд запрещено, влечет за собой наложение штрафа на водителей от 50 до 70 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с платным изъятием транспортного средства или без такового и на других лиц - наложение штрафа от 75 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан с платным изъятием транспортного средства или без такового, или административный арест на срок от 10 до 15 cуток.

То же деяние, совершенное водителем транспортного средства во время предоставления услуг по перевозке пассажиров или во время перевозки опасных грузов, влечет за собой лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех лет с платным изъятием транспортного средства или без такового.

Также предусмотрено, что осуществление регулярных перевозок пассажиров на постоянных маршрутах без заключения договора на перевозку пассажиров автомобильным транспортом или без паспорта маршрута влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц, граждан - субъектов предпринимательской деятельности в размере от 30 до 35 (в ныне действующем законодательстве - от 20 до 25 - УНИАН) необлагаемых минимумов доходов граждан. Также предусмотрено, что перевозка пассажиров автобусами в ночное время (с 22.00 до 6.00), за исключением тех, которые осуществляются на маршрутах общего пользования в режиме регулярных пассажирских перевозок, а также тех, которые осуществляются автобусами, оборудованными тахографами, - влечет за собой наложение штрафа на водителей от 50 до 60 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц, граждан - субъектов предпринимательской деятельности - от 80 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Повторное на протяжении года совершение любого из нарушений влечет за собой наложение штрафа на водителей от 80 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц, граждан - субъектов предпринимательской деятельности - от 100 до 120 необлагаемых минимумов доходов граждан.