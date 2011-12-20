Корейская Hyundai передала украинской делегации первый скоростной поезд для Украины

Корейская корпорация Hyundai передала украинской делегации первый из 10 скоростных поездов, которые будут переданы Украине в рамках реализации программы ускоренного железнодорожного движения.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, в церемонии передачи первого поезда, состоявшейся 20 декабря в корейском городе Чангвон, приняли участие вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ, генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК, посол Украины в Корее Александр МАРМАЗОВ, генеральный директор Hyundai Rotem Ли Мен ХО.

Первый поезд прибудет в Одессу и после месячной апробации будет запущен на маршруте Киев-Харьков.

Шесть первых поездов будут предоставлены «Укрзализныце» к Евро-2012 и с мая 2012 года будут запущены между городами, принимающими чемпионат. Еще четыре поезда будут поставлены в Украину после проведения чемпионата.

Справка УНИАН. Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Финансирование поставок осуществляется за счет кредитных и собственных средств «Укрзализныци», в частности, 85% от общей стоимости 10 электропоездов (261 млн. долларов США) будет осуществляться за счет кредитных средств «Эксимбанка» Республики Корея сроком на 10 лет.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.

Обслуживание новых поездов Hyundai планируется осуществлять в ремонтно-экипировочных депо Харькова и Киева.