В Харьковской области в лобовом столкновении легковых авто погибли два водителя

В Харьковской области в результате лобового столкновения легковых автомобилей погибли два водителя.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении ГАИ, авария произошла 20 декабря около 11:45 на автодороге «Чугуев-Милово», вблизи Купянска.

37-летний водитель автомобиля «Ланос», осуществляя обгон, допустил лобовое столкновение с автомобилем «Таврия» под управлением 49-летнего водителя.

В результате ДТП водитель «Таврии» от полученных травм умер на месте. Водитель «Ланос» от полученных травм скончался в карете скорой помощи.

По обстоятельствам дорожно-транспортного происшествия ведется расследование.