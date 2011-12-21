В Житомире на маршруты не вышли трамваи и троллейбусы: водители трамвайно-троллейбусного управления требуют выплаты задолженной зарплаты.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Житомирском трамвайно-троллейбусном управлении (ТТУ), по предварительным договоренностям с властью вчера, 20 декабря, работники ТТУ должны были получить часть задолженности по зарплате, остальное им обещали выплатить через неделю.

В профсоюзе Житомирского ТТУ отметили, что местная власть обещала принять меры для выплаты работникам управления около 4 миллионов долга по зарплате.

В ТТУ также отметили, что работники управления из-за долгов находятся в сложном психологическом состоянии.