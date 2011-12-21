С 1 января 2012 года вырастут тарифы на телеграфные услуги и проводное радио

С 1 января 2012 года «Укртелеком» повысит тарифы на телеграфные услуги и проводное радио.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечается в сообщении, «с 1 января 2012 года изменяются тарифы на услуги телеграфной связи», в частности, плата за передачу обычной телеграммы (за слово) в пределах Украины будет составлять 84 коп. (с НДС). Сегодня плата за передачу обычной телеграммы (за слово) в пределах Украины составляет 66 коп. (с НДС).

С 1 января 2012 года возрастет также абонентская плата за пользование основной радиоточкой, которая будет составлять для населения и бюджетных организаций 9.36 грн. (с НДС), для юридических лиц – 14.04 грн. (с НДС). Сегодня абонентская плата за пользование основной радиоточкой составляет для населения и бюджетных организаций 7,20 грн. (с НДС), для юридических лиц – 10,80 грн. (с НДС).