УТЛЦ заключил договоры на 2012 год с создаваемыми вагонными компаниями

Госпредприятие «Украинский транспортно-логистический центр» (УТЛЦ), недавно созданное для организации грузовых железнодорожных перевозок, заключило договоры с создаваемыми вагонными компаниями и основными грузоотправителями на 2012 год.

«Уже подписаны договоры на 2012 год, которые будут регламентировать работу с вагонами, которые изменят статус с «инвентарного» на «собственный», между вагонными компаниями, логистическим центром и основными грузоотправителями», - сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця»).

По информации «Укрзализныци», в настоящее время УТЛЦ начал кампанию по заключению договоров с экспедиторскими и операторскими компаниями, имеющими свой подвижной состав, для работы общим пулом вагонов.

Также УТЛЦ ведет переговоры с железнодорожными администрациями стран СНГ для обеспечения управления парком украинских вагонов за пределами Украины и иностранными вагонами на территории Украины.

Планируется, что схема, когда за каждым типом вагонов будет закреплен собственник в лице государственного предприятия, будет распространена и на другие типы грузового подвижного состава. В частности, крытые вагоны будут переданы на баланс ГП «Украинский государственный центр рефрижераторных перевозок «Укррефтранс», платформы и транспортеры - на баланс Украинского государственного центра транспортного сервиса «Лиски», специальный подвижной состав - на баланс ГП «Стрыйский вагоноремонтный завод».

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») создала госпредприятие «Украинский транспортно-логистический центр» (ГП УТЛЦ), которое намерено объединить всех украинских владельцев грузовых полувагонов под единым управлением.

Планируется, что УТЛЦ создаст общий пул, в который войдут вагоны существующих и новых операторских компаний, а также подвижной состав частных операторов. Этот единый парк будет управляться из единого диспетчерского центра.

Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. полувагонов, из них в нерабочем состоянии находятся примерно 10,5 тыс. ед. Около 7 тыс. ед. грузового подвижного состава находится на территории стран СНГ. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.