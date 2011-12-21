Доходы от услуг связи за 11 месяцев составили почти 46 млрд. грн.

В отрасли связи за 11 месяцев 2011 года операторами всех форм собственности было получено доходов от услуг связи на больше, чем 45,9 млрд. грн., что почти на 2,6 млрд. грн. превышает доходы аналогичного периода 2010 года; из них налог на добавленную стоимость составлял больше чем 6,8 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госспецсвязи со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Доходы от предоставленных услуг населению за отчетный период составили 16,8 млрд. грн., что составляет 36,6% общего объема предоставленных услуг связи.

Наиболее динамично росли доходы от курьерской деятельности – темпы роста здесь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составили 119,1%, и предоставления услуг по доступу к Интернету – 113,2%.

Доходы наибольшего сегмента рынка связи – мобильной связи, выросли на 3,5%. Именно рост по сравнению с октябрем этого года доходов от услуг мобильной связи обеспечил рост в целом доходов от услуг связи в ноябре. Доходы от других видов услуг связи были несколько ниже, чем их объемы в октябре этого года.