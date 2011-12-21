Государственные вагонные железнодорожные компании заработают с 2012 года

16:47, 21 декабря 2011
Транспорт/Связь
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Государственные вагонные железнодорожные компании, на баланс которых будут переведены грузовые вагоны инвентарного парка Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця»), начнут работу с января 2012 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

«Было принято решение о передаче вагонов на балансы государственных предприятий, подчиненных «Укрзализныце». Таким образом украинская железная дорога планирует исключить бесконтрольное использование наших вагонов за пределами Украины и вернуть их в страну для обеспечения потребности отечественных предприятий», - говорится сообщении «Укрзализныци».

Реорганизация грузовых перевозок, в частности, предусматривает, что инвентарный парк грузовых полувагонов будет передан на баланс ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод» и ГП «Украинский государственный центр по эксплуатации специализированных вагонов «Укрспецвагон». Также на балансе «Укрспецвагона» будут находиться окатышевозы.

«С передачей вагонов на баланс государственных предприятий статус парка изменится с «инвентарного» на «собственный», что защитит нас от использования украинских вагонов за пределами Украины без нашего разрешения. Ранее этот подвижной состав был разбросан по разным компаниям и работал крайне неэффективно», - сказал генеральный директор «Укрзализныци» Петр НАУМЕНКО.

Справка УНИАН. Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. полувагонов, из них в нерабочем состоянии находятся примерно 10,5 тыс. ед. Около 7 тыс. ед. грузового подвижного состава находится на территории стран СНГ. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.

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