Количество ДТП на железных дорогах Украины снизилось на 22%

В январе-ноябре 2011 года на путях и переездах железных дорог Украины произошло 74 дорожно-транспортных происшествия — на 22% меньше, чем за соответствующий период 2010 года.

Как сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныця), количество пострадавших в ДТП за 11 месяцев 2011 года уменьшилось в три раза - до 36 человек, количество погибших уменьшилось в пять раз — до 14 человек, а количество травмированных уменьшилось вдвое - до 22.

Количество случаев незаконного вмешательства в работу железных дорог за 11 месяцев 2011 года сократилось на 11% - до 166 случаев.