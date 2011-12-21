«Киевстар» модернизировал сеть мобильной связи в Западной Украине

На протяжении 2011 года «Киевстар» осуществлял модернизацию сети мобильной связи на территории Западной Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В течение января-декабря 2011 г. компанией было построено 250 базовых станций во всех 8 областях Западной Украины, которые расширили покрытие и существенно увеличили пропускную способность сети.

Согласно сообщению, расширение покрытия и емкости сети проводится в рамках программы по подготовке сети к Чемпионату Европы по футболу, который состоится в Украине в 2012 году.

При планировании и построении базовых станций особое внимание уделяется обеспечению надежной и качественной связи на основных автомобильных дорогах региона, в пунктах пересечения государственной границы, железнодорожных вокзалах и транспортных терминалах, а также на территории, прилегающей к стадиону «Арена Львов» во Львове, где состоятся игры чемпионата. К началу чемпионата компания планирует построить базовую станцию вблизи «Арены Львов», а также в новом терминале Международного аэропорта «Львов» им. Данилы Галицкого.

Сеть «Киевстар» в Западной Украине работает во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской, Ривненской, Закарпатской, Черновицкой и Хмельницкой областях. Еженедельно через нее осуществляется более миллиарда минут телефонных разговоров и передается 28 терабайт данных.

Справка УНИАН. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»).

Сеть мобильной связи АО «Киевстар» охватывает все крупные и малые города Украины, а также свыше 28 тыс. сельских населенных пунктов, количество мобильных абонентов – более 24,8 млн., абонентов широкополосного доступа в Интернет – более 320 тыс.