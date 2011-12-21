"Укравтодор" завершил строительство южного обхода Днепропетровска

Государственная служба автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") завершила строительство южного обхода Днепропетровска на автомобильной дороге М-04 Знаменка - Луганск - Изварино.

Как сообщает УНИАН «Укравтодор», официальная церемония открытия движения автотранспорта состоится 22 декабря.

Южный обход вокруг Днепропетровска соединит между собой Криворожский и Запорожский транзитные потоки и позволит вывести за пределы города значительное количество автотранспорта.

На новом обходе Днепропетровска дорожники построили, в частности, три транспортные развязки в двух уровнях, шесть путепроводов и мост через реку Мокрая Сура.

Протяженность первой очереди южного обхода Днепропетровска между автомобильными дорогами Знаменка - Луганск - Изварино и Борисполь – Днепропетровск - Запорожье, строительство которой было завершено в 2011 году, составляет 17,4 км.

Заказчиком строительства выступала Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области.

Справка УНИАН. «Укравтодор» в 2011 году планировал открыть 1500 км дорог общего пользования, однако уже на середину декабря 2011 года было открыто 1700 км новых и отремонтированных дорог.

В 2012 году "Укравтодор" планирует открыть движение на 2000 км автодорог.

По данным ведомства, в 2009 году движение было открыто на 92 км дорог, а в 2010-м - на 973 км.