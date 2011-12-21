Стоимость билета во втором классе скоростного поезда Hyundai составит 160-220 грн в зависимости от времени покупки билета.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

«Думаю, что при поездке в вагоне второго класса мы уложимся в цену 220 грн. Цена будет плавающей. Например, за 90 дней - 160 грн., в день отправления - до 220 грн. Каждый будет выбирать удобный для себя вариант», - сказал он.

При этом, по словам Б. КОЛЕСНИКОВА, главная задача железной дороги - добиться максимально эффективного использования поезда Hyundai круглогодично, а не только в пиковые периоды пассажиропотока.

Справка УНИАН. Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Финансирование поставок осуществляется за счет кредитных и собственных средств «Укрзализныци», в частности, 85% от общей стоимости 10 электропоездов (261 млн. долларов США) будет осуществляться за счет кредитных средств «Эксимбанка» Республики Корея сроком на 10 лет.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.

Обслуживание новых поездов Hyundai планируется осуществлять в ремонтно-экипировочных депо Харькова и Киева.