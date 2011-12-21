УЗ определила специализированные депо для государственных грузовых ж/д компаний

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») определила базовые ремонтные специализированные депо для государственных грузовых железнодорожных компаний, на баланс которых будут в начале 2012 года переданы грузовые полувагоны.

По информации «Укрзализныци», в частности, ремонт полувагонов будет производить ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод», которое будет обслуживать Красноармейское, Ясиноватское и Батуринское вагоноремонтные депо.

Ремонт полувагонов и окатышевозов будет производить ГП «Укрспецвагон», которое будет обслуживать Пятихатское, Дебальцево-сортировочное, Нижнеднепровск-узел и Мудреная вагоноремонтные депо.

Подвижной состав ГП «Укррефтранс» будет ремонтироваться в вагоноремонтных депо Шевченко и Здолбунов, где в дальнейшем планируется наладить ремонт крытого подвижного состава.

«Сегодня мы четко определяем правила эксплуатации вагона и закрепляем предприятия и депо, которые будут нести ответственность за качественное техническое состояние грузового подвижного состава. Государственные предприятия, которые будут хозяевами вагона, уже сегодня ведут работу по обустройству технической базы специализированных вагоноремонтных депо», - рассказал заместитель генерального директора «Укрзализныци» Петр НАУМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в рамках реформирования железной дороги изменяет схему организации ремонта грузовых вагонов и схему организации грузовых перевозок.

Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. полувагонов, из них в нерабочем состоянии находятся примерно 10,5 тыс. ед. Около 7 тыс. ед. грузового подвижного состава находится на территории стран СНГ. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.