Аэродром «Донецк» получил ІІІ А категорию ІКАО, позволяющую воздушным судам осуществлять заход на посадку практически в любую погоду.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры, выполнение полетов по III А категории ІКАО начато с 00.00 часов 21 декабря 2011 года.

20 декабря были внесены изменения в приложения к сертификату аэродрома на основе закючения комиссии Государственной авиационной службы Украины.

В настоящее время на аэродроме «Донецк» установлено и работает метеооборудование типа «КРАМС-4».

Справка УНИАН. Категория III А ІКАО - точный заход на посадку и посадка по приборам с высотой принятия решения менее 30 м (100 футов) над искусственной взлетно-посадочной полосой или без ограничений по высоте принятия решения и при горизонтальной дальности видимости на искусственной взлетно-посадочной полосе не менее 175 м.

В настоящее время в аэропорту «Донецк» проводится реконструкция, в рамках которой в июле 2011 года была введена в эксплуатацию новая взлетно-посадочная полоса. Новый терминал международного аэропорта планировалось построить к концу декабря 2011 года. Для полетов авиакомпаний терминал намерены открыть в марте 2012 года.

Проект реконструкции КП «Международный аэропорт «Донецк» предполагает строительство новой современной взлетно-посадочной полосы, аэродромно-диспетчерской вышки, перронов, а также строительство нового терминала и реконструкцию старого. Комплекс нового терминала будет оснащен эстакадой, многоуровневым паркингом и автостанцией.

Пропускная способность нового терминала – свыше 3 млн. пассажиров в год. Общая его площадь – 58 тыс. кв. м, площадь залов ожидания – 18 тыс. кв. м, площадь под коммерческие объекты – 10 тыс. кв. м.