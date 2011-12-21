Немецкие специалисты с января начнут подготовку терминала D в Борисполе к работе

Специалисты Operational Readiness and Airport Transfer (ОRАТ) аэропорта Мюнхена (Германия) с января 2012 года начнут программу тестирований для подготовки нового терминала D аэропорта «Борисполь» к началу операционной деятельности.

Как сообщает Министерство инфраструктуры, тестирование будет проходить в три этапа.

Во время испытаний будет смоделирована работа аэропорта в условиях обслуживания большого количества пассажиров, отработаны наиболее оптимальные схемы движения пассажиров по аэровокзальному комплексу, организовано управление очередями и процессом обслуживания багажа.

Тестирование по такой программе в Украине проводится впервые.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы. Из аэропорта «Борисполь» около 50 иностранных и 9 украинских авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские рейсы на более чем 100 международных и украинских маршрутах.

В настоящее время аэропорт «Борисполь» проводит реконструкцию и строительство нового терминального комплекса D запланированной пропускной способностью – 3 тыс. чел. Запланированный ввод в эксплуатацию – конец 2011-го – начало 2012 года. Стоимость контракта – 377 млн. долл., из них 167 млн. долл. японской кредитной линии и 210 млн. долл. собственных средств аэропорта «Борисполь».