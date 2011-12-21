«Лугансктепловоз» привлек у «Трансмашхолдинга» заем на 0,7 млрд. руб.

ПАО «Лугансктепловоз» (г. Луганск) заключило с ЗАО «Трансмашхолдинг» (Россия) договор о предоставлении займа в иностранной валюте на сумму 747 млн. российских рублей (10 руб. = 2,5 грн.).

Об этом сказано в сообщении ХК «Лугансктепловоз», опубликованном в интернет-издании НКЦБФР.

Согласно сообщению, договор заключен 29 ноября. Процентная ставка - 9,5% годовых. Срок действия договора – до 28 декабря 2012 года. Заем получен для пополнения оборотных средств.

Справка УНИАН. ПАО «Лугансктепловоз» – крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных грузовых тепловозов и электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.

ЗАО «Трансмашхолдинг» – крупнейшая в России компания в области транспортного машиностроения. Предприятия «Трансмашхолдинга» производят магистральные и промышленные электровозы, магистральные и маневровые тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны электропоездов и метро, вагонное литьё, тепловозные и судовые дизели, дизель-генераторы, комплектующие для железнодорожного подвижного состава и городского рельсового транспорта, а также осуществляют ремонт и сервисное обслуживание ранее выпущенной продукции.

ЗАО «Трансмашхолдинг» через ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» контролирует 76% акций ПАО «Лугансктепловоз».