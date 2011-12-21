Украинские порты за 11 месяцев увеличили переработку грузов на 5,4%

Украинские порты за 11 месяцев 2011 года увеличили переработку грузов на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 103 млн. тонн.

Как сообщает УНИАН Министерство инфраструктуры Украины, общий объем переработки транзитных грузов за январь-ноябрь 2011 года увеличился на 24,9% - до 36,4 млн. тонн, переработка импортных грузов выросла на 7,2% - до 10,2 млн. тонн, каботаж вырос на 7,5% - до 2,4 млн. тонн.

В частности, за 11 месяцев объем переработки грузов вырос в Ялтинском порту на 84,3%, в Евпаторийском - на 45,6%, в порту «Южный» - на 25,1%, в Керченском порту - на 24%, в Николаевском порту - на 22,6%, в Херсонском порту - на 22,5%, в Феодосийском порту - на 17,7%, в Бердянском порту - на 9,8%, в порту Рени - на 7,5%, в Одесском порту - на 4,2%, в Усть-Дунайском порту - на 4,1%.

Лидером по переработке транзитных грузов в январе-ноябре 2011 года стал Керченский порт, где переработка транзитных грузов выросла в 3,6 раза. Порт «Южный» увеличил переработку транзитных грузов на 43,7%, Евпаторийский порт - на 26,4%, Николаевский порт - на 14,6%, Одесский порт - на 13,7%, Феодосийский порт - на 9,9%, Скадовский порт - на 7,7%, Ренийский порт - на 5,5%, Ильичевский порт - на 3,8%, Бердянский порт - на 3%, Мариупольский порт - на 2,7%.

Справка УНИАН. Морские порты Украины в 2010 году снизили переработку грузов на 1,8% - до 107,6 млн. тонн грузов. В течение 2010 года было экспортировано 61 млн. 681 тыс. тонн грузов, импортировано – 10 млн. 521 тыс. тонн. Общий объем транзита составил 33 млн. 92 тыс. тонн, каботажа – 2 млн. 134 тыс. тонн.

В 2009 году морские торговые порты Украины снизили переработку грузов на 17% - до 109,7 млн. тонн.