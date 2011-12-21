ВР увеличит штрафы за нарушение правил движения при пересечении железнодорожных переездов

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении административной ответственности за нарушение правил движения через железнодорожные переезды и перевозки пассажиров автомобильным транспортом (№ 8747), который увеличивает штраф за нарушение правил движения при пересечении железнодорожных переездов.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта ("Укрзализныця"), согласно законопроекту №8747, нарушение правил движения через железнодорожный переезд влечет наложение штрафа в размере 20-25 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (до 425 грн.), въезд на железнодорожный переезд в случаях, когда движение запрещено, карается штрафом до 70 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (до 1275 грн.) или лишением права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Такое же нарушение, совершенное водителем во время предоставления услуг по перевозке пассажиров или при перевозке опасных грузов, согласно законопроекту, будет караться лишением прав управления транспортными средствами на срок от одного до трех лет.